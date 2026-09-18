Над Ростовской областью уничтожили более 50 БПЛА, есть повреждения зданий

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив более пятидесяти беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, перехват дронов осуществлялся в небе над Батайском, Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также над пятью районами: Азовским, Мясниковским, Аксайским, Каменским и Матвеево-Курганским.

Глава региона отметил, что, по оперативным данным, обошлось без жертв и пострадавших, однако падение обломков сбитой техники привело к наземным разрушениям. В Батайске в одном из частных домов было повреждено остекление.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Азове, где пострадали пять частных домовладений — в них выбиты стёкла, повреждены кровля и заборы, а также разбиты четыре припаркованных автомобиля. Кроме того, в четырёх домах оказались нарушены газовые трубы, из-за чего подачу топлива временно приостановили, а ещё в двух местах произошёл обрыв линий электропередачи. В Неклиновском районе осколки повредили кровлю и остекление сразу восьми многоквартирных жилых домов, а также четырёх машин.

На местах происшествий продолжают работать экстренные службы. Как только их работа будет завершена, к оценке масштабов ущерба приступят сотрудники местных администраций, которые сделают всё необходимое для оказания помощи жителям в восстановлении имущества. Юрий Слюсарь также предупредил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области по-прежнему сохраняется, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru писал, что с начала суток 18 сентября военные сбили 35 дронов, летевших в сторону Москвы. О каких-либо повреждениях на земле власти не сообщали.