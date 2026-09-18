За ночь над Тульской областью ликвидировали 45 беспилотников
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За ночь над Тульской областью были уничтожены 45 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших в результате атак нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. На данный момент режим опасности БПЛА в регионе снят. Он действовал больше суток.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе отразили атаку четырёх БПЛА. Позднее в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.
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