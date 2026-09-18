Силы ПВО с начала суток 18 сентября сбили на подлёте к Москве 35 БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили ещё 15 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Таким образом, с начала суток 18 сентября российские военные сбили уже 35 беспилотников на подлёте к столице.

Ранее в результате атак в Донецкой Народной Республике за сутки погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Среди пострадавших оказались четверо детей. Один из ударов пришёлся по автодороге Ялта — Урзуф в Мангушском муниципальном округе.