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Опубликовано 18 сентября, 00:56

Силы ПВО с начала суток 18 сентября сбили на подлёте к Москве 35 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Российские силы ПВО уничтожили ещё 15 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Таким образом, с начала суток 18 сентября российские военные сбили уже 35 беспилотников на подлёте к столице.

Три человека получили ранения при атаках БПЛА в курском приграничье
Три человека получили ранения при атаках БПЛА в курском приграничье

Ранее в результате атак в Донецкой Народной Республике за сутки погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Среди пострадавших оказались четверо детей. Один из ударов пришёлся по автодороге Ялта — Урзуф в Мангушском муниципальном округе.

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