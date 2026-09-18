На подлёте к Москве с начала суток 18 сентября сбили уже 20 беспилотников

Ещё десять беспилотников сбили военные столичного округа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Других подробностей градоначальник не привёл.

Таким образом с начала суток 18 сентября отражена атака уже 20 БПЛА.

За минувшие сутки 17 сентября военные отразили атаку 29 беспилотников ВСУ в Московском регионе. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.