На подлёте к Москве с начала суток 18 сентября сбили уже 20 беспилотников
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Ещё десять беспилотников сбили военные столичного округа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Других подробностей градоначальник не привёл.
Таким образом с начала суток 18 сентября отражена атака уже 20 БПЛА.
За минувшие сутки 17 сентября военные отразили атаку 29 беспилотников ВСУ в Московском регионе. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.
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