Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 23:05

На подлёте к Москве с начала суток 18 сентября сбили уже 20 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ещё десять беспилотников сбили военные столичного округа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Других подробностей градоначальник не привёл.

Таким образом с начала суток 18 сентября отражена атака уже 20 БПЛА.

Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь
Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

За минувшие сутки 17 сентября военные отразили атаку 29 беспилотников ВСУ в Московском регионе. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar