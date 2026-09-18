Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлёте к Москве
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После полуночи 18 сентября силы ПВО уничтожили ещё десять украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На всех местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о других возможных последствиях атаки на земле пока не поступало.
Перед этим градоначальник рассказал об уничтожении восьми украинских БПЛА на подлёте к Москве. Всего с начала прошлых суток 17 сентября в столичном регионе ликвидировали уже 39 беспилотников.
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