Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 22:40

Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

После полуночи 18 сентября силы ПВО уничтожили ещё десять украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На всех местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о других возможных последствиях атаки на земле пока не поступало.

Ещё 16 БПЛА уничтожили в Тульской области, сообщил Миляев
Ещё 16 БПЛА уничтожили в Тульской области, сообщил Миляев

Перед этим градоначальник рассказал об уничтожении восьми украинских БПЛА на подлёте к Москве. Всего с начала прошлых суток 17 сентября в столичном регионе ликвидировали уже 39 беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar