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Регион
Опубликовано 17 сентября, 20:48

Ещё 16 БПЛА уничтожили в Тульской области, сообщил Миляев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ещё 16 украинских беспилотников уничтожили подразделения ПВО Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировали. Перед этим Миляев сообщал о ликвидации 18 украинских беспилотников.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Угроза действует уже более суток.

Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА
Глава Стародубского округа Брянской области ранен при атаке украинского БПЛА

Тем временем ещё восемь беспилотников сбили на подлёте к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. Других подробностей атак пока нет. Всего с начала суток 17 сентября в столичном регионе уничтожили 29 беспилотников ВСУ.

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Лия Мурадьян
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