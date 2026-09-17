Ещё 16 БПЛА уничтожили в Тульской области, сообщил Миляев

Ещё 16 украинских беспилотников уничтожили подразделения ПВО Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировали. Перед этим Миляев сообщал о ликвидации 18 украинских беспилотников.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Угроза действует уже более суток.

Тем временем ещё восемь беспилотников сбили на подлёте к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. Других подробностей атак пока нет. Всего с начала суток 17 сентября в столичном регионе уничтожили 29 беспилотников ВСУ.