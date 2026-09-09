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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 9 сентября, 08:57

ПВО за сутки сбила ракету «Нептун», три снаряда HIMARS и 1185 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», три реактивных снаряда HIMARS и 1185 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта и 231 289 БПЛА. Кроме того, за этот период поражены 672 зенитных ракетных комплекса, 30 866 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 406 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Также, по данным ведомства, уничтожены 71 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

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К слову, прошедшей ночью ВС РФ нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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