В ночь на 9 сентября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар по объектам автомобильного пропускного пункта «Староказачье», расположенного в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для выполнения боевой задачи российские военные задействовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целью операции стали элементы логистической инфраструктуры КПП, которые украинская сторона активно использовала для транзита и доставки зарубежных военных грузов в интересах ВСУ.

По информации оборонного ведомства, все назначенные объекты в районе пункта пропуска были успешно поражены. Точный удар позволил нарушить один из ключевых логистических маршрутов снабжения украинской группировки техникой и боеприпасами.

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.