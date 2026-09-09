Перекрыли логистику: ВС РФ разнесли КПП «Староказачье», через который ВСУ везли военные грузы
ВС РФ нанесли ночной удар по КПП «Староказачье» в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В ночь на 9 сентября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар по объектам автомобильного пропускного пункта «Староказачье», расположенного в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для выполнения боевой задачи российские военные задействовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целью операции стали элементы логистической инфраструктуры КПП, которые украинская сторона активно использовала для транзита и доставки зарубежных военных грузов в интересах ВСУ.
По информации оборонного ведомства, все назначенные объекты в районе пункта пропуска были успешно поражены. Точный удар позволил нарушить один из ключевых логистических маршрутов снабжения украинской группировки техникой и боеприпасами.
Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.