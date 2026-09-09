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Специальная военная операция

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Опубликовано 9 сентября, 06:42

Перекрыли логистику: ВС РФ разнесли КПП «Староказачье», через который ВСУ везли военные грузы

ВС РФ нанесли ночной удар по КПП «Староказачье» в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В ночь на 9 сентября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар по объектам автомобильного пропускного пункта «Староказачье», расположенного в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для выполнения боевой задачи российские военные задействовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целью операции стали элементы логистической инфраструктуры КПП, которые украинская сторона активно использовала для транзита и доставки зарубежных военных грузов в интересах ВСУ.

По информации оборонного ведомства, все назначенные объекты в районе пункта пропуска были успешно поражены. Точный удар позволил нарушить один из ключевых логистических маршрутов снабжения украинской группировки техникой и боеприпасами.

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Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Оксана Попова
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