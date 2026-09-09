Ночной удар по Киеву: ВС РФ накрыли склад завода по выпуску безэкипажных катеров и дронов

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Кроме готовых образцов техники, на объекте хранились ключевые узлы и комплектующие, предназначенные для сборки ударных дронов.

По информации оборонного ведомства, назначенная цель в столице Украины была успешно поражена. Точный прилёт позволил нарушить цепочки сборки морских дронов и беспилотных комплексов, используемых украинской стороной.

Сразу в нескольких крупных городах Украины ночью зафиксировали взрывы. Сообщения поступили из Киева, Харькова и Николаева на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в украинских регионах сохраняется.