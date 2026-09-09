ВС РФ нанесли удар по портовой, транспортной инфраструктуре и складам на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по складам на территории Украины. В Николаеве наблюдается частичный блэкаут, а жителям столицы Незалежной советуют держать окна закрытыми.

Сразу несколько серий взрывов прогремели в городе Николаеве. Местные жители сообщают, что под ударом оказалась инфраструктура местного порта, а также объекты в Ингульском, Центральном и Корабельном районах города.

По предварительным данным, удары по Николаеву наносились с применением беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», управляемых авиационных бомб и ракет «Бандероль».

Взрывы прогремели в Киеве и области. В Подольском и Печерском районах украинской столицы жители жаловались на сильный запах гари.

В Голосеевском районе Киева были атакованы складские помещения. Кроме того, удары пришлись по объектам на окраине столицы, а также в Триполье и Василькове.

Несколько громких взрывов прогремели в Харькове. В результате удара повреждён склад в Холодногорском районе на западе города.

Сразу в нескольких крупных городах Украины ночью зафиксировали взрывы. Сообщения поступили из Киева, Харькова и Николаева на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в украинских регионах сохраняется.