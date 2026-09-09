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Специальная военная операция

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Опубликовано 9 сентября, 00:26

В Киеве 9 сентября прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Сразу в нескольких крупных городах Украины ночью зафиксировали взрывы. Сообщения поступили из Киева, Харькова и Николаева на фоне воздушной тревоги, пишет украинское издание «Общественное».

Последний взрыв прогремел в 02:40 по мск. В 02:52 в столице объявили отбой угрозы атаки беспилотников. В Николаеве взрывы продолжают. Сведения о взрывах в Харькове также появились на фоне действовавшей воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в украинских регионах сохраняется.

ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины
ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины

Ранее Life.ru писал, что в Николаеве на юге Украины повреждены объекты портовой инфраструктуры. Ранее в городе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Кроме того, в Николаеве и подконтрольном Киеву Херсоне произошло масштабное отключение электроэнергии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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