Сразу два крупных города на юге Украины остались без света

В Николаеве и подконтрольном Киеву Херсоне произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщили представители местных властей.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что электроснабжение в городе отсутствует, а специалисты устанавливают причины произошедшего. Из-за отключения электричества в Николаеве также прекратили движение трамваи.

Ранее украинские СМИ сообщали о частичном обесточивании Николаева и Николаевской области.

Позднее об аналогичной ситуации сообщил глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Ярослав Шанько. По его словам, без электроэнергии осталась вся подконтрольная Киеву Херсонская община. Причины отключения также выясняются.

До этого поступала информация о серии взрывов в Николаеве. При этом местные власти пока не связывали напрямую отключение электричества с этими сообщениями.

Ранее власти Украины предупредили жителей страны о непростой зиме из-за уязвимости энергосистемы. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что новые повреждения инфраструктуры способны ударить не только по электроснабжению, но и по отоплению, воде и транспорту. По его словам, от стабильной работы энергетики зависит фактически вся жизнь страны.