Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В Сумской области в это время была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего, возможные последствия и сведения о повреждениях пока не приводятся.

Ранее российские военные нанесли удары БПЛА «Герань-4 сикер» с электронно-оптической системой наведения по двум логистическим центрам в Одесской области. Цели в районах Николаева и Дачного, включая объект АО «Одесса-22», были успешно поражены.