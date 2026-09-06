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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 сентября, 15:01

Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В Сумской области в это время была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего, возможные последствия и сведения о повреждениях пока не приводятся.

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Юрий Лысенко
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