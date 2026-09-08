Взрывы в Николаеве привели к повреждению портовой инфраструктуры
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Объекты портовой инфраструктуры повреждены в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
Ранее в городе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Масштаб повреждений в сообщении не уточняется.
Ранее после серии взрывов одна из теплоэлектростанций на Украине получила значительные повреждения и остановила выработку электричества. «Укрэнерго» информировало о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Последствия аварий привели к перебоям с электроснабжением в населённых пунктах Николаевской области, а также на территориях Херсонской области, подконтрольных Украине.
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