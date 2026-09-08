Лебедев сообщил о вывозе документов из судов и прокуратуры в Киеве

В восточной части Киева после утренних ударов начали вывозить документацию из судов, прокуратуры и других госучреждений. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, чиновникам, чьи семьи остаются в украинской столице, рекомендовали подготовить близких к эвакуации.

Лебедев также утверждает, что для пожилых жителей и людей с инвалидностью объявили выезд в пансионаты. Он связал такую формулировку со стремлением властей избежать паники.

Собеседник агентства назвал число согласившихся уехать — две тысячи человек.

Сообщение появилось после возобновления ударов по Киеву. С полуночи 5 сентября действовала трёхсуточная пауза, которую, как объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил соблюдать в связи с подготовкой контактов с американскими представителями в украинской столице.

8 сентября Минобороны России сообщило об ударе беспилотником «Герань» по складу «ИнтерКарс» в Броварах Киевской области. По утверждению ведомства, на объекте находилось имущество для украинских войск. Удар произошёл на фоне ночной атаки на предприятия ВПК, логистические центры и военные объекты Украины.