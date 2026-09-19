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Регион
Опубликовано 19 сентября, 10:51

Более двух тысяч дронов ВСУ пытались атаковать Московский регион за неделю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более двух тысяч беспилотников летели в сторону Московского региона за неделю. Большинство из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идёт о периоде с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября. За эти семь дней было зафиксировано 2022 БПЛА, направлявшихся в сторону региона.

«В период с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2 022 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — сообщил Собянин.

Непосредственно на подлёте к Москве за тот же период силы противовоздушной обороны уничтожили 186 беспилотников, добавил градоначальник.

ПВО за сутки уничтожила ещё пять беспилотников, летевших на Москву
ПВО за сутки уничтожила ещё пять беспилотников, летевших на Москву

В ночь на 19 сентября над российскими регионами сбили 344 беспилотника. В частности, в Москве силы ПВО сбили пять дронов, летевших в сторону столицы. На фоне атаки временно ограничивали работу нескольких аэропортов. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск самолётов.

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Наталья Демьянова
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