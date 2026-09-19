Более двух тысяч дронов ВСУ пытались атаковать Московский регион за неделю

Более двух тысяч беспилотников летели в сторону Московского региона за неделю. Большинство из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идёт о периоде с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября. За эти семь дней было зафиксировано 2022 БПЛА, направлявшихся в сторону региона.

«В период с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2 022 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — сообщил Собянин.

Непосредственно на подлёте к Москве за тот же период силы противовоздушной обороны уничтожили 186 беспилотников, добавил градоначальник.

В ночь на 19 сентября над российскими регионами сбили 344 беспилотника. В частности, в Москве силы ПВО сбили пять дронов, летевших в сторону столицы. На фоне атаки временно ограничивали работу нескольких аэропортов. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск самолётов.