ПВО за сутки уничтожила ещё пять беспилотников, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила ещё пять беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после падения обломков на местах работают специалисты экстренных служб. Это не первая попытка атаки на столицу за сегодня. Ранее системы ПВО также перехватывали беспилотники, направлявшиеся к Москве.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 344 беспилотника. В частности, в Москве силы ПВО сбили пять дронов, летевших в сторону столицы. На фоне атаки временно ограничивали работу нескольких аэропортов. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск самолётов.