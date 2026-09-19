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Опубликовано 19 сентября, 00:52

Пять БПЛА уничтожили на подлёте к Москве, сообщил Собянин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Силы ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб, которые оценивают последствия атаки.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Другие подробности о возможных последствиях на земле не приводятся.

За день силы ПВО сбили над регионами России 328 украинских БПЛА
За день силы ПВО сбили над регионами России 328 украинских БПЛА

Ранее атака беспилотников затронула Дмитриев в Курской области. В девяти квартирах многоквартирных домов выбило окна. По предварительной информации, среди жителей никто не обращался за медицинской помощью.

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Лия Мурадьян
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