Пять БПЛА уничтожили на подлёте к Москве, сообщил Собянин

Силы ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб, которые оценивают последствия атаки.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Другие подробности о возможных последствиях на земле не приводятся.

Ранее атака беспилотников затронула Дмитриев в Курской области. В девяти квартирах многоквартирных домов выбило окна. По предварительной информации, среди жителей никто не обращался за медицинской помощью.