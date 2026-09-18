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Опубликовано 18 сентября, 17:33

За день силы ПВО сбили над регионами России 328 украинских БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 328 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Также их уничтожали над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан», — говорится в сообщении.

ПВО отразила массированный налёт 629 украинских дронов на регионы России
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Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх украинских БПЛА, направлявшихся к Москве. На места падения обломков выехали экстренные службы.

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Матвей Константинов
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