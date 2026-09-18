За день силы ПВО сбили над регионами России 328 украинских БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 328 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Также их уничтожали над акваториями Чёрного и Каспийского морей.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан», — говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх украинских БПЛА, направлявшихся к Москве. На места падения обломков выехали экстренные службы.
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