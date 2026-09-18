За день силы ПВО сбили над регионами России 328 украинских БПЛА

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 328 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Также их уничтожали над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх украинских БПЛА, направлявшихся к Москве. На места падения обломков выехали экстренные службы.