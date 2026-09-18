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Регион
Опубликовано 18 сентября, 15:31

Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

ПВО отразила массированный налёт 629 украинских дронов на регионы России
ПВО отразила массированный налёт 629 украинских дронов на регионы России

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 629 беспилотников самолётного типа.

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Матвей Константинов
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