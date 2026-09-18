Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву
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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 629 беспилотников самолётного типа.
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