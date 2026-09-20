В результате атаки БПЛА ВСУ повреждён объект на территории МНПЗ в Москве
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Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается: повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил он в «Максе».
На данный момент общее число сбитых БПЛА достигло 151. Во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.
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