В результате атаки БПЛА ВСУ повреждён объект на территории МНПЗ в Москве

Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается: повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил он в «Максе».

На данный момент общее число сбитых БПЛА достигло 151. Во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.