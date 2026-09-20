В Раменском округе после атаки БПЛА эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей

В ночь на 20 сентября Раменский округ Подмосковья подвергся атаке беспилотников. На Северном шоссе дрон упал на 21-этажный жилой дом, в результате чего загорелась кровля. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в «Максе».

Из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей. По словам губернатора, также были повреждены 20 автомобилей.

Всего за ночь силы ПВО сбили 249 дронов в 17 округах региона. Атака продолжается, экстренные службы работают на местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 35 беспилотников, летевших в сторону столицы. Ранее сообщалось об уничтожении 151 дрона. Таким образом, общее число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 186. Атака стала одной из самых массированных за последнее время.