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Регион
Опубликовано 20 сентября, 03:50

В Раменском округе после атаки БПЛА эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / virtualexploring

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / virtualexploring

В ночь на 20 сентября Раменский округ Подмосковья подвергся атаке беспилотников. На Северном шоссе дрон упал на 21-этажный жилой дом, в результате чего загорелась кровля. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в «Максе».

Из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей. По словам губернатора, также были повреждены 20 автомобилей.

Всего за ночь силы ПВО сбили 249 дронов в 17 округах региона. Атака продолжается, экстренные службы работают на местах.

В результате атаки БПЛА ВСУ повреждён объект на территории МНПЗ в Москве
В результате атаки БПЛА ВСУ повреждён объект на территории МНПЗ в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 35 беспилотников, летевших в сторону столицы. Ранее сообщалось об уничтожении 151 дрона. Таким образом, общее число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 186. Атака стала одной из самых массированных за последнее время.

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