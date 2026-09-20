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Опубликовано 20 сентября, 03:24

Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё 35 БПЛА на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО Минобороны сбили ещё 35 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Атака ещё 35 БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

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Во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы. Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается: повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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