Пожар охватил квартиры на трёх этажах дома в Котельниках после атаки БПЛА ВСУ

Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковных Котельниках, после чего загорелись квартиры на трёх этажах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, пожар произошёл в микрорайоне Новые Котельники. На месте работают пожарные и экстренные службы, сведения о пострадавших уточняются.

«С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», — заявил губернатор.

Наиболее серьёзные последствия Воробьёв отметил в Раменском округе. В Софьино дрон ударил по трёхэтажному дому на улице Новой и повредил шесть квартир на верхнем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, двое из них — дети. Врачи оказывают им помощь. В том же населённом пункте загорелся складской комплекс.

На Северном шоссе после падения беспилотника вспыхнула кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек, среди которых 70 детей. Повреждения получили 20 автомобилей.

Ещё один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки. В Ленинском округе известно об одном пострадавшем. Губернатор выразил соболезнования близким погибших и уточнил, что сведения о пострадавших продолжают поступать.

В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждения получили частные дома. В Ленинском округе и Лыткарино загорелись многоквартирные дома. В Истре атака повредила жилое здание и предприятие, никто не пострадал. О повреждениях также сообщили в Воскресенске.

Экстренные службы продолжают устранять последствия, а силы ПВО — отражать атаку. Воробьёв призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к беспилотникам и их обломкам.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре во время отражения налёта. Глава округа Татьяна Витушева сообщила, что никто не пострадал. К месту происшествия прибыли экстренные и оперативные службы. Витушева также предупредила о продолжающейся работе ПВО и попросила жителей сохранять бдительность.