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Опубликовано 20 сентября, 02:35

Мирошник: Киев активизировал террористическую активность перед выборами в РФ

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Украина усилила террористическую активность накануне выборов в Государственную думу. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мы видим повышение градуса. Мы видим всяческое стремление блокировать выборы», — сообщил Мирошник.

По словам дипломата, удары наносятся по избирательным участкам и объектам, где планировалось организовать голосование. Он также напомнил об убийстве одного из руководителей территориальной избирательной комиссии.

Мирошник считает, что таким образом Киев пытается помешать проведению выборов. Из-за угроз избирательным комиссиям и местным властям приходится менять способы организации голосования, добавил он.

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Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные готовят операции против проведения выборов в России, в том числе в ДНР и ЛНР. По словам дипломата, Вооружённые силы Украины (ВСУ) усиливают удары и сосредоточили значительные силы для этих операций. Он утверждает, что попытки помешать голосованию уже происходят либо последуют непосредственно во время выборов.

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Виталий Приходько
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