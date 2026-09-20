Украинские военные готовят операции против проведения выборов в России, в том числе в ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Вооружённые силы Украины (ВСУ) усиливают удары и сосредоточили значительные силы для этих операций. Он утверждает, что попытки помешать голосованию уже происходят либо последуют непосредственно во время выборов.

«И либо уже пытаются, либо будут ещё пытаться в ходе непосредственно голосования сорвать либо повлиять как-то на проведение самих выборов, поскольку на исход они не сумеют повлиять», — сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что перебои со связью не остановили выборы в четырёх регионах Дальнего Востока. По данным Минцифры России, проблемы с фиксированным интернетом возникли в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Ведомство объяснило их преднамеренным повреждением волоконно-оптической линии и назвало происшествие попыткой сорвать голосование. Специалисты устранили последствия аварии и полностью восстановили связь. В министерстве подчеркнули, что выборы продолжались без перерыва, и сообщили, что контролируют ситуацию.