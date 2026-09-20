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Опубликовано 20 сентября, 04:53

В Москве ограничили движение по улицам Капотня и Белореченская

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение перекрыли на Белореченской улице и улице Капотня в Москве. Об этом 20 сентября сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале.

«Перекрыто движение по Белореченской ул. (в сторону ул. Верхние Поля) и ул. Капотня. Движение по внешней стороне МКАД 19-й км осуществляется по 3 полосам из 5», — говорится в сообщении.

Столичный Дептранс рекомендовал водителям заранее планировать маршрут и по возможности выбирать другие дороги.

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Ранее сообщалось, что беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковных Котельниках. После этого огонь охватил квартиры на трёх этажах здания в микрорайоне Новые Котельники. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на месте работали пожарные и экстренные службы, а сведения о пострадавших уточнялись. По его данным, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 городских округах Подмосковья.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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