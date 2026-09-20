В Подмосковье два человека погибли и шесть пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Два человека погибли и ещё шесть пострадали в Московской области при атаке украинских беспилотников. С 03:00 до 05:00 мск силы ПВО и средства РЭБ сбили 249 БПЛА в 17 округах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Софьино беспилотник попал в трёхэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, включая двоих детей. Их госпитализировали. В Орехово-Зуевском округе после попадания БПЛА разрушился и загорелся частный дом. Погиб находившийся внутри пожилой мужчина.

В Раменском округе после падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного дома на Северном шоссе. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Софьино также загорелся складской комплекс. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники. Огонь охватил квартиры на трёх этажах. В Ленинском округе пострадал ещё один человек.

Повреждения зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Истре и Воскресенске. Возгорания произошли в многоквартирных домах в Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Согласно губернатору, атака ВСУ продолжается.

Ранее самолёт Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву, повернул обратно из-за временного закрытия аэропорта Внуково. По словам источника, в пути самолёт также прошёл через воздушное пространство Белоруссии. В аэропорту Внуково подтвердили, что рейс из Стамбула возвращается обратно в пункт вылета. Ранее во Внуково прекратили приём и выпуск воздушных судов.