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Опубликовано 20 сентября, 03:36

Рейс Стамбул — Москва вернулся в Турцию из-за временного закрытия Внуково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bradley Caslin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bradley Caslin

Самолёт Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву, повернул обратно из-за временного закрытия аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Экипаж заявил о возвращении в Стамбул, и сейчас вновь вошёл в воздушное пространство Литвы, которое покинул чуть более часа назад», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пути самолёт также прошёл через воздушное пространство Белоруссии. В аэропорту Внуково подтвердили, что рейс из Стамбула возвращается обратно в пункт вылета.

Ранее во Внуково сообщили, что воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов.

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Виталий Приходько
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