Рейс Стамбул — Москва вернулся в Турцию из-за временного закрытия Внуково

Самолёт Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву, повернул обратно из-за временного закрытия аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Экипаж заявил о возвращении в Стамбул, и сейчас вновь вошёл в воздушное пространство Литвы, которое покинул чуть более часа назад», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пути самолёт также прошёл через воздушное пространство Белоруссии. В аэропорту Внуково подтвердили, что рейс из Стамбула возвращается обратно в пункт вылета.

Ранее во Внуково сообщили, что воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов.

Ранее во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы. Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается: повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет.