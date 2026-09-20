Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы. По состоянию на 06:00 мск явка по федеральному округу составила 44,75%.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим используется НАТО для попыток сорвать выборы в России. По её словам, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности. Дипломат также обвинила Вооружённые силы Украины в ударах с использованием беспилотников по объектам, связанным с голосованием, и заявила о «чудовищных терактах» против руководителей участковых избирательных комиссии.