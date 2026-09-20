ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 06:00 мск составила 44,75%
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Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы. По состоянию на 06:00 мск явка по федеральному округу составила 44,75%.
«Ход голосования по федеральному округу — 44,75%», — говорится в сообщении на сайте комиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим используется НАТО для попыток сорвать выборы в России. По её словам, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности. Дипломат также обвинила Вооружённые силы Украины в ударах с использованием беспилотников по объектам, связанным с голосованием, и заявила о «чудовищных терактах» против руководителей участковых избирательных комиссии.
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