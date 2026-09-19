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Опубликовано 19 сентября, 17:50

Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования

Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

В Москве завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино. Избирательные участки штатно закрылись в 20:00, при этом онлайн-голосование продолжается.

В последний день выборов, 20 сентября, дистанционно отдать голос можно будет до 19:59. Избирательные участки вновь откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.

Москвичи также могут воспользоваться терминалами электронного голосования. Сделать это разрешается на любом удобном участке столицы. Традиционный бумажный бюллетень можно получить только на участке по месту постоянной регистрации.

Голосование проходит в Москве с 18 по 20 сентября. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы IX созыва, а в районе Щукино также проходят выборы муниципальных депутатов.

Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно — это рекорд для ЕДГ
Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно — это рекорд для ЕДГ

Ранее Life.ru сообщал, что более 2,73 млн москвичей проголосовали электронно на выборах. Такой показатель был зафиксирован за 36 часов голосования.

Больше новостей о выборах и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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