Явка на выборах в Госдуму на 00:00 мск 20 сентября достигла 44,57%

Явка на выборах в Госдуму по федеральному округу к полуночи составила 44,57%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

По информации избирательной комиссии, к 00:00 мск свои голоса отдали 44,57% избирателей, включённых в списки для голосования по федеральному округу.

Ранее стало известно, что к 20:00 второго дня голосования в Санкт-Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 41,29%. Для выборов депутатов Заксобрания Петербурга явка составила 41,91% — проголосовали 1 691 821 человек. В Марий Эл на выборы пришли почти 178,5 тыс. человек — 34,49% избирателей республики. Избирком также привёл результаты дистанционного электронного голосования. Через интернет свой выбор сделали 69 946 человек, или 87,42% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.