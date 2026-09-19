Избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени

Избирательная комиссия Медведевского района Марий Эл подтвердила вброс бюллетеней в стационарный ящик на участке №343. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Ирина Татаринова.

Вброшенные бюллетени признали недействительными. Трёх членов комиссии отстранили от работы. Материалы по факту нарушения направили в Следственный комитет и МВД. Татаринова заявила, что информация о произошедшем, которая ранее появилась в интернете, подтвердилась после проверки. Председатель избиркома также поблагодарила наблюдателей, сообщивших о нарушении.

Ранее избирком сообщил, что за два дня выборов в Госдуму на участки в Марий Эл пришли почти 178,5 тыс. человек — 34,49% избирателей республики. Он также привёл результаты дистанционного электронного голосования. Через интернет свой выбор сделали 69 946 человек, или 87,42% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.