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Опубликовано 19 сентября, 19:46

Избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandru Nika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandru Nika

Избирательная комиссия Медведевского района Марий Эл подтвердила вброс бюллетеней в стационарный ящик на участке №343. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Ирина Татаринова.

Вброшенные бюллетени признали недействительными. Трёх членов комиссии отстранили от работы. Материалы по факту нарушения направили в Следственный комитет и МВД. Татаринова заявила, что информация о произошедшем, которая ранее появилась в интернете, подтвердилась после проверки. Председатель избиркома также поблагодарила наблюдателей, сообщивших о нарушении.

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Ранее избирком сообщил, что за два дня выборов в Госдуму на участки в Марий Эл пришли почти 178,5 тыс. человек — 34,49% избирателей республики. Он также привёл результаты дистанционного электронного голосования. Через интернет свой выбор сделали 69 946 человек, или 87,42% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.

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