Избирком Марий Эл сообщил о явке 34,49% избирателей на выборах в Госдуму

За два дня выборов в Госдуму на участки в Марий Эл пришли почти 178,5 тыс. человек — 34,49% избирателей республики. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«За два дня на избирательных участках проголосовали 178 тыс. 475 избирателей, что составляет 34,49% от общего числа избирателей республики», — уточнили в комиссии.

Отдельно избирком привёл результаты дистанционного электронного голосования. Через интернет свой выбор сделали 69 946 человек, или 87,42% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.

По явке среди районов республики лидировал Сернурский: за два дня там проголосовали 45,12% избирателей. В Килемарском районе показатель достиг 44,25%, в Мари-Турекском — 37,4%.

В Параньгинском и Юринском районах на участки пришли 35,78% и 35,02% избирателей соответственно. В Йошкар-Оле явка по итогам двух дней составила 17,06%.

Ранее сообщалось, что общероссийская явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня голосования. ЦИК привёл эти данные на 21:00 мск 19 сентября, после закрытия всех участков в стране. К 15:00 того же дня показатель составлял 33,34%. Голосование за депутатов IX созыва проходит с 18 по 20 сентября и завершится в воскресенье. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: 225 мандатов распределяются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Одновременно в регионах проходят более двух тысяч избирательных кампаний различного уровня.