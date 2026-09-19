Более 85% избирателей Чечни проголосовали за два дня выборов

Явка на выборах в Чечне по итогам второго дня голосования составила 85,24%. Такие данные привёл глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, к 20:00 мск на участки пришли 748 640 избирателей. В первый день показатель составлял 63,20%. Голосование в регионе проходит с 18 по 20 сентября. Жители выбирают главу республики, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представительных органов муниципалитетов.

На выборах главы Чечни участвуют три кандидата: действующий руководитель региона Рамзан Кадыров от «Единой России», председатель Общественной палаты Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и депутат республиканского парламента Халид Накаев от КПРФ.

Кадыров назвал показатель явки свидетельством высокой гражданской активности жителей республики. Третий, заключительный день голосования состоится 20 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что более 2,73 млн москвичей проголосовали электронно на выборах. Такой показатель был зафиксирован за 36 часов голосования.