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Регион
Опубликовано 19 сентября, 17:56

Более 85% избирателей Чечни проголосовали за два дня выборов

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Явка на выборах в Чечне по итогам второго дня голосования составила 85,24%. Такие данные привёл глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, к 20:00 мск на участки пришли 748 640 избирателей. В первый день показатель составлял 63,20%. Голосование в регионе проходит с 18 по 20 сентября. Жители выбирают главу республики, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представительных органов муниципалитетов.

На выборах главы Чечни участвуют три кандидата: действующий руководитель региона Рамзан Кадыров от «Единой России», председатель Общественной палаты Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и депутат республиканского парламента Халид Накаев от КПРФ.

Кадыров назвал показатель явки свидетельством высокой гражданской активности жителей республики. Третий, заключительный день голосования состоится 20 сентября.

Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования

Ранее Life.ru сообщал, что более 2,73 млн москвичей проголосовали электронно на выборах. Такой показатель был зафиксирован за 36 часов голосования.

Больше новостей о выборах и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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