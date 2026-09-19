Явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 41,29%

К 20:00 второго дня голосования в Санкт-Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 41,29%. Об этом сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.

На участки пришли 1 678 187 избирателей. Для выборов депутатов Заксобрания Петербурга явка составила 41,91% — проголосовали 1 691 821 человек. Показатель уже более чем вдвое превысил явку за аналогичный период кампании 2021 года.

Ранее Life.ru писал, что явка на выборах депутатов Государственной думы по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков вечером 19 сентября на 21:00 мск. Ранее в течение субботы явка продолжала расти: к 15:00 она составляла 33,34%.