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Опубликовано 19 сентября, 19:26

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 41,29%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К 20:00 второго дня голосования в Санкт-Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 41,29%. Об этом сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.

На участки пришли 1 678 187 избирателей. Для выборов депутатов Заксобрания Петербурга явка составила 41,91% — проголосовали 1 691 821 человек. Показатель уже более чем вдвое превысил явку за аналогичный период кампании 2021 года.

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Ранее Life.ru писал, что явка на выборах депутатов Государственной думы по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков вечером 19 сентября на 21:00 мск. Ранее в течение субботы явка продолжала расти: к 15:00 она составляла 33,34%.

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