Более 3,5 млн россиян уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 3,5 млн россиян проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. По состоянию на 13:20 мск свой выбор онлайн сделали 3 505 181 человек, следует из данных федерального портала ДЭГ.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную платформу подали более 4 млн избирателей.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Воскресенье стало заключительным днём кампании.

Ранее Life.ru сообщал, что к 16:30 мск 19 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3 227 299 россиян. На тот момент онлайн-явка достигла 80% от числа зарегистрированных участников.