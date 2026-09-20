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Опубликовано 20 сентября, 10:48

Более 3,5 млн россиян уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Более 3,5 млн россиян проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. По состоянию на 13:20 мск свой выбор онлайн сделали 3 505 181 человек, следует из данных федерального портала ДЭГ.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную платформу подали более 4 млн избирателей.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Воскресенье стало заключительным днём кампании.

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Ранее Life.ru сообщал, что к 16:30 мск 19 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3 227 299 россиян. На тот момент онлайн-явка достигла 80% от числа зарегистрированных участников.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и ходе голосования — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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