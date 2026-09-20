Явка на выборах в Госдуму превысила результат 2016 года

Явка на выборах депутатов Госдумы превысила итоговый показатель думской кампании 2016 года. Это следует из данных Центризбиркома, которые проанализировал ТАСС.

По состоянию на 11:40 мск участие в голосовании приняли 47,95% избирателей. Десять лет назад итоговая явка составила 47,88%. Таким образом, текущий показатель оказался выше результата предыдущих выборов на 0,07 процентного пункта. Голосование ещё продолжается.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб, поступивших во время кампании по выборам депутатов Госдумы. Половина обращений была подана с нарушением установленного срока, остальные рассмотрела рабочая группа комиссии.