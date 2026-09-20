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Опубликовано 20 сентября, 09:44

Явка на выборах в Госдуму превысила результат 2016 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Госдумы превысила итоговый показатель думской кампании 2016 года. Это следует из данных Центризбиркома, которые проанализировал ТАСС.

По состоянию на 11:40 мск участие в голосовании приняли 47,95% избирателей. Десять лет назад итоговая явка составила 47,88%. Таким образом, текущий показатель оказался выше результата предыдущих выборов на 0,07 процентного пункта. Голосование ещё продолжается.

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Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб, поступивших во время кампании по выборам депутатов Госдумы. Половина обращений была подана с нарушением установленного срока, остальные рассмотрела рабочая группа комиссии.

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