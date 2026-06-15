В Госдуме расценивают участие иностранных дипломатов в мероприятиях некоторых партий как попытки грубого вмешательства во внутренние дела России. Данное заявление сделал председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В преддверии выборов активизировалась деятельность ряда дипломатических представительств недружественных стран. Для распространения пропагандистских материалов и заявлений, дискредитирующих избирательную систему и имеющих цель повлиять на выборные процессы, задействованы их официальные русскоязычные информационные ресурсы», — приводит его слова Telegrаm-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.

Так, на страницах посольств Великобритании и Германии открыто распространяются материалы запрещённых в РФ организаций. Подобная пропагандистская активность ведётся с очевидной целью повлиять на ход выборов.

Кроме того, комиссией зафиксировано непосредственное присутствие зарубежных дипломатов на внутриполитических мероприятиях. По оценке Василия Пискарева, такие шаги являются уже не просто недружественной риторикой, а прямым и грубым нарушением общепринятых норм. Все эти действия расцениваются как попытки грубого вмешательства во внутренние дела.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Запад десятилетиями вынашивал авантюрные планы по подавлению и расчленению России, которые особенно активизировались после распада Советского Союза. Министр подчеркнул, что западные элиты никогда не скрывали своих истинных намерений в отношении Москвы. Более того, по его словам, они стремятся лишить российских соседей всех преимуществ от двустороннего сотрудничества.