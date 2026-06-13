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Регион
13 июня, 13:08

Общий щит от рестрикций: Москва и Минск готовят ответ Западу

МИД РФ: Москва и Минск сообща работают над противодействием санкциям Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Белоруссия реализуют совместные инициативы, направленные на отражение санкционного давления Запада и укрепление финансового с технологическим суверенитетом. Такое заявление распространил МИД РФ накануне визита Сергея Лаврова в белорусскую столицу, запланированного на 14–15 июня.

В ходе предстоящих переговоров ожидается традиционная «сверка часов» по внешнеполитической координации. Стороны обсудят взаимодействие в евразийских интеграционных объединениях, на площадках международных организаций и при выстраивании отношений с третьими государствами.

В министерстве подчеркнули, что в условиях развязанной «коллективным Западом» санкционной войны Союзное государство предпринимает шаги по противодействию незаконным рестрикциям и юридической агрессии. Отдельное внимание будет уделено формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Также в повестке значится разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эти шаги призваны обеспечить стабильное развитие двух стран вопреки внешнему давлению.

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Накануне Владимир Зеленский подписал указ о расширении рестрикций в отношении представителей российского медийного и судейского сообщества. В обнародованном перечне фигурируют 29 физических и 17 юридических лиц. Ограничения затронули ряд СМИ и Союз журналистов России. В качестве формального предлога для внесения судей в чёрный список киевский режим выдвинул обвинение в якобы принятии незаконных решений в отношении украинских журналистов, активистов и политиков.

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Юрий Лысенко
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