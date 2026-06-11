Парламент Италии впервые проголосовал за поэтапную отмену санкций с России

Итальянский парламент впервые одобрил резолюцию с призывом к поэтапному снятию ограничений с России по окончании боевых действий. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Депутаты настаивают на продолжении разносторонней помощи украинским институтам и гражданам. При этом оговаривается необходимость полного вовлечения законодательного органа в дискуссии по инициативам, способным повлечь серьёзные экономические последствия.

В тексте документа прямо указано начать работу над постепенной отменой санкционного режима. Ключевое условие — полное завершение конфликта. Данный процесс предлагается задействовать в качестве инструмента на переговорах.

Также резолюция содержит требование к общеевропейским структурам. Речь идёт об обеспечении политической, экономической и оперативной поддержки организациям, которые ликвидируют гуманитарные последствия военных действий.