Парламент Италии впервые проголосовал за поэтапную отмену санкций с России
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Итальянский парламент впервые одобрил резолюцию с призывом к поэтапному снятию ограничений с России по окончании боевых действий. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Депутаты настаивают на продолжении разносторонней помощи украинским институтам и гражданам. При этом оговаривается необходимость полного вовлечения законодательного органа в дискуссии по инициативам, способным повлечь серьёзные экономические последствия.
В тексте документа прямо указано начать работу над постепенной отменой санкционного режима. Ключевое условие — полное завершение конфликта. Данный процесс предлагается задействовать в качестве инструмента на переговорах.
Также резолюция содержит требование к общеевропейским структурам. Речь идёт об обеспечении политической, экономической и оперативной поддержки организациям, которые ликвидируют гуманитарные последствия военных действий.
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