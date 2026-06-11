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Регион
11 июня, 10:03

В Германии призвали отменить санкции против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Германии нужно отказаться от конфронтационного курса против России и снять санкции, чтобы остановить падение уровня жизни населения. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан.

По его словам, Берлину следует как можно быстрее отменить все ограничения, пересмотреть политику противостояния и изменить военные доктрины, в которых Россия обозначается как враг и угроза. Урбан считает, что такие шаги нужны уже сейчас, пока состояние немецкой экономики не ухудшилось ещё сильнее.

Политик предупредил, что конфронтация разрушает торговые связи, а санкции делают энергию слишком дорогой. Из-за этого, по его мнению, Германия рискует потерять рабочие места, а предприятия могут уходить из страны, в том числе из Саксонии.

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Ранее депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре также заявлял, что антироссийские санкции только ускорили деиндустриализацию Германии. По его словам, ограничительные меры ударили не столько по Москве, но и по немецким предприятиям, которые лишились привычных экономических связей. Котре считает, что многие компании в Германии охотно вернулись бы к работе с Россией, если бы могли действовать свободно. Однако, по его оценке, бизнес сдерживает давление со стороны США.

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Николь Вербер
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