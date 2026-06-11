Германии нужно отказаться от конфронтационного курса против России и снять санкции, чтобы остановить падение уровня жизни населения. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан.

По его словам, Берлину следует как можно быстрее отменить все ограничения, пересмотреть политику противостояния и изменить военные доктрины, в которых Россия обозначается как враг и угроза. Урбан считает, что такие шаги нужны уже сейчас, пока состояние немецкой экономики не ухудшилось ещё сильнее.

Политик предупредил, что конфронтация разрушает торговые связи, а санкции делают энергию слишком дорогой. Из-за этого, по его мнению, Германия рискует потерять рабочие места, а предприятия могут уходить из страны, в том числе из Саксонии.

Ранее депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре также заявлял, что антироссийские санкции только ускорили деиндустриализацию Германии. По его словам, ограничительные меры ударили не столько по Москве, но и по немецким предприятиям, которые лишились привычных экономических связей. Котре считает, что многие компании в Германии охотно вернулись бы к работе с Россией, если бы могли действовать свободно. Однако, по его оценке, бизнес сдерживает давление со стороны США.