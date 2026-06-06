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Регион
6 июня, 20:45

Лидер АдГ Вайдель высмеяла Мерца за обиду на прозвище «канцлер-лжец»

Сопредседатель АдГ вновь назвала Мерца «канцлером-лжецом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Глава Правительства ФРГ Фридрих Мерц является «канцлером-лжецом». Такое мнение высказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель на региональном партийном съезде в Хайденхайме, федеральная земля Баден-Вюртемберг.

Поводом для её высказывания стало решение суда в городе Эринген, оштрафовавшего на 30 дневных ставок одного из пользователей соцсетей за то, что тот назвал Мерца «лживым фрицем».

«Я назвала Фридриха Мерца канцлером-лжецом, потому он и есть канцлер-лжец», — заявила Вайдель, уже публично характеризовавшего главу правительства подобным образом.

По её словам, в ходе предвыборной кампании Мерц обещал «золотые горы», однако ничего не выполнил.

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Ранее политик признал неудачу Германии в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. ФРГ традиционно выдвигает кандидатуру каждые восемь лет и ранее не сталкивалась с отказом избирателей.

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Лия Мурадьян
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