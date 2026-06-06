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Регион
6 июня, 19:49

«Мы справимся»: Самый непопулярный политик Германии Мерц украл лозунг Меркель

Мерц повторил лозунг Меркель «мы справимся», пообещав реформы в ФРГ

Фридрих Мерц и Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Фридрих Мерц и Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц процитировал знаменитое высказывание экс-главы немецкого правительства (2005-2021) Ангелы Меркель «мы справимся с этим». Слова прозвучали на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Линстове.

Лозунг, впервые произнесённый Меркель осенью 2015 года во время миграционного кризиса, ранее вызывал острую критику со стороны самого Мерца и правого крыла партии. Теперь глава правительства использовал его применительно к запланированным преобразованиям.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя», — обратился политик к однопартийцам.

Немецкий лидер назвал грядущие перемены не утопией, а реальностью завтрашнего дня. По его мнению, для сохранения глобальной конкурентоспособности стране необходимо совместно реформировать ключевые институты.

При этом Мерц предупредил: успех на этом направлении станет главным условием сохранения стабильности. Если правительство окажется «недостаточно хорошим», на региональных выборах в сентябре произойдёт политический «большой взрыв».

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Ранее глава кабинета министров фактически не исключил триумф оппозиционной «Альтернативы для Германии» на предстоящем голосовании в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.

Тем временем Мерц установил новый рекорд. Правда, он этому совсем не рад. Дело в том, что уже 77% немцев недовольны его работой на посту канцлера.

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Никита Никонов
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