Недовольство канцлером Фридрихом Мерцем достигло рекордных 77%

Немцы всё сильнее стали недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA для газеты Bild. Положительно работу политика оценили только 15% — это антирекорд. В конце апреля таких было 19%, а 77% (на 6% больше) канцлером недовольны.

Работой всего правительства довольны 16%, недовольны — 78%. В опросе участвовали 1005 человек.

Недовольство Мерцем растёт даже среди сторонников правящих партий. Глава INSA Херман Бинкерт сказал, что правительство, которое не может убедить даже своих избирателей, провалится.

«Правительство, которому не удаётся убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», — сказал Бинкерт.

Отмечается, что масштаб недовольства намного выше обычного для второго года работы нового кабинета.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ФРГ проиграла борьбу за место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027–2028 годы. Это случилось впервые. Германия шесть раз входила в этот орган, последний раз — в 2019–2020 годах. Страна традиционно выдвигается каждые восемь лет и до сих пор никогда не проигрывала.