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Регион
4 июня, 12:21

Мерц признал провал ФРГ на выборах непостоянных членов Совбеза ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе общения с журналистами констатировал неудачу ФРГ в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2027–2028 годов. Стоит отметить, что страна уже шесть раз входила в состав этого органа, последний раз – в 2019–2020 годах. Германия традиционно выдвигает свою кандидатуру каждые восемь лет, и до этого момента ни разу не сталкивалась с отказом избирателей.

«Мы выдвигали свою кандидатуру с твёрдой убеждённостью. Мы не достигли поставленной цели», — сказал глава немецкого правительства, поздравив все избранные государства, а особенно прямых конкурентов — Португалию и Австрию.

Он подчеркнул, что Германию с обеими странами объединяют прочные европейские партнерские отношения и совместная ответственность в рамках ООН. По его утверждению, «текущие задачи ООН остаются неизменными, несмотря на данный результат»,

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Дот этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что неудача Берлина на выборах непостоянных членов Совбеза ООН якобы связана с Россией. По его версии, Москва не хотела видеть в составе органа страну, которая поддерживает Украину.

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Наталья Демьянова
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