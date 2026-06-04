Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе общения с журналистами констатировал неудачу ФРГ в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2027–2028 годов. Стоит отметить, что страна уже шесть раз входила в состав этого органа, последний раз – в 2019–2020 годах. Германия традиционно выдвигает свою кандидатуру каждые восемь лет, и до этого момента ни разу не сталкивалась с отказом избирателей.

«Мы выдвигали свою кандидатуру с твёрдой убеждённостью. Мы не достигли поставленной цели», — сказал глава немецкого правительства, поздравив все избранные государства, а особенно прямых конкурентов — Португалию и Австрию.

Он подчеркнул, что Германию с обеими странами объединяют прочные европейские партнерские отношения и совместная ответственность в рамках ООН. По его утверждению, «текущие задачи ООН остаются неизменными, несмотря на данный результат»,

Дот этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что неудача Берлина на выборах непостоянных членов Совбеза ООН якобы связана с Россией. По его версии, Москва не хотела видеть в составе органа страну, которая поддерживает Украину.