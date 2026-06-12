Киевский режим расширил рестрикции в отношении представителей российского медийного и судейского сообщества. Соответствующий указ 12 июня подписал Владимир Зеленский, соответствующий указ опубликован на его сайте.

Всего в опубликованном перечне значатся 29 физических и 17 юридических лиц. Под ограничения попал ряд средств массовой информации, а также Союз журналистов России. В качестве предлога для внесения судей в чёрный список выдвинуто обвинение в том, что они якобы «принимали незаконные решения в отношении украинских журналистов, активистов и политиков».

Подобные шаги Зеленский предпринимает систематически. Под его подпись регулярно попадают указы, затрагивающие как граждан РФ, так и лиц из других государств, которых киевские власти обвиняют во взаимодействии с Москвой.

Механизм ввода ограничений отлажен: профильные министерства и ведомства готовят предложения, формируют списки, после чего Совет национальной безопасности и обороны утверждает окончательное решение. Параллельно Киев настойчиво продавливает собственные инициативы по ужесточению давления на Россию среди западных партнёров.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приглашён выступить перед главами государств Евросоюза на заседании Европейского совета. Встреча запланирована на 18–19 июня в Брюсселе, о чём говорится в письме-приглашении руководителя Евросовета Антониу Кошты. По его словам, украинская тема сохраняет важное место в повестке, поэтому обсуждение на саммите начнётся с обращения главы киевского режима, который будет хвастаться некими «успехами на поле боя».