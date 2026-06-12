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Регион
12 июня, 10:23

Зеленский ввёл санкции против российских судей, СМИ и Союза журналистов

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Киевский режим расширил рестрикции в отношении представителей российского медийного и судейского сообщества. Соответствующий указ 12 июня подписал Владимир Зеленский, соответствующий указ опубликован на его сайте.

Всего в опубликованном перечне значатся 29 физических и 17 юридических лиц. Под ограничения попал ряд средств массовой информации, а также Союз журналистов России. В качестве предлога для внесения судей в чёрный список выдвинуто обвинение в том, что они якобы «принимали незаконные решения в отношении украинских журналистов, активистов и политиков».

Подобные шаги Зеленский предпринимает систематически. Под его подпись регулярно попадают указы, затрагивающие как граждан РФ, так и лиц из других государств, которых киевские власти обвиняют во взаимодействии с Москвой.

Механизм ввода ограничений отлажен: профильные министерства и ведомства готовят предложения, формируют списки, после чего Совет национальной безопасности и обороны утверждает окончательное решение. Параллельно Киев настойчиво продавливает собственные инициативы по ужесточению давления на Россию среди западных партнёров.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приглашён выступить перед главами государств Евросоюза на заседании Европейского совета. Встреча запланирована на 18–19 июня в Брюсселе, о чём говорится в письме-приглашении руководителя Евросовета Антониу Кошты. По его словам, украинская тема сохраняет важное место в повестке, поэтому обсуждение на саммите начнётся с обращения главы киевского режима, который будет хвастаться некими «успехами на поле боя».

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Юрий Лысенко
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