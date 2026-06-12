Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с критикой дальнейшего финансирования Украины за счёт бюджета Германии. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X.

Политик отметила, что немецких налогоплательщиков нельзя «обременять» расходами на поддержку украинского конфликта, а также призвала прекратить перечисление средств, которые, по её словам, направляются коррумпированной элите в Киеве.

«Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского!», — написала Вагенкнехт.

Поводом для её комментария стало выступление украинского посла в Германии Алексея Макеева в парламенте федеральной земли Бранденбург, где он поблагодарил немецких налогоплательщиков за поддержку Украины и поставки вооружений.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна выплатить Германии репарации за подрыв газопроводов «Северный поток». По её словам, Киеву сначала необходимо объяснить, как произошёл этот акт, который она назвала государственным терроризмом, и какую роль украинская сторона могла в нём сыграть.