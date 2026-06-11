«Меркель была права»: В ФРГ заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

Пять лет назад у Европы был реальный шанс начать переговоры с Россией, но его упустили, хотя действующий на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель пыталась спасти диалог. Об этом в беседе с Bild рассказал бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

По его словам, последняя встреча Европейского совета с участием Меркель прошла ещё в 2021 году — до того, когда начался конфликт на Украине. Тогда политик предложила коллегам собрать небольшую команду и поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«По правде говоря, она была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс вести переговоры самостоятельно. Когда мы не воспользовались этой возможностью, европейцы сами вышли из игры. Тогда руководящую роль взяли на себя США», — подчеркнул он.

Вместе с тем, сам Габриэль видит в Меркель и президенте Финляндии Александром Стуббе потенциальных посредников между Европой и Россией по Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу выстраивать с Москвой прагматичный диалог. Глава правительства подчеркнула, что намерена и дальше поднимать вопрос о поиске общих путей взаимодействия. Защита правовых границ, по её убеждению, не должна мешать сохранять необходимые каналы общения.