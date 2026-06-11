Европейские страны сознательно следуют политике, препятствующей созданию благоприятной обстановки для всесторонних мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что европейский курс направлен на недопущение условий для достижения «действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

«Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире», — говорится в официальном комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Захарова заявила, что ранее проводившиеся форумы утратили свою актуальность и дискредитировали себя, поскольку их целью изначально была конфронтация, а не мир. Дипломат отметила, что европейские лидеры поддерживали неприемлемую для России «формулу Зеленского», исключающую компромиссы.

По мнению Захаровой, Франция, Германия и Великобритания демонстрируют двойные стандарты: их заявления о мире лишь имитируют призывы, в то время как они вооружают Украину и способствуют милитаризации региона. В подтверждение своих слов, дипломат процитировала главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая признала, что ЕС не будет нейтральным посредником, а выступает на стороне Украины, защищая свои интересы. Это, по мнению Захаровой, означает, что Европа претендует на участие в переговорах как часть западной делегации против России.

В последнее время в Европе всё чаще звучат заявления о необходимости возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает эту тему с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее направлял в Москву своего дипломатического советника. За восстановление контактов также высказывались отдельные европейские политики, связывая это в том числе с вопросами безопасности и энергоресурсов.